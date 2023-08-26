تنويه لسكان الشجاعية... هذه الطرق المرورية البديلة التي يمكنكم السير بها!

فلسطين اليوم

أقرت بلدية غزة بالتعاون مع إدارة شرطة المرور والنجدة، خطة مرورية بديلة للحركة المرورية على مفترق الشجاعية خلال مرحلة تنفيذ مشروع تطوير المفترق ابتداءً من اليوم السبت لتسهيل الحركة ومنع حدوث أزمة مرورية في المنطقة.

وقالت البلدية في تصريح لها: "المشروع ينقسم إلى أربعة مراحل وتشمل المرحلة الأولى إغلاق بعض مسارات المفترق على لمدة 45 يوماً لتنفيذ الأعمال المقررة، وتوفير مسارات بديلة للحركة المرورية على المفترق".

وأضافت: "سيتم نشر الخطة المرورية لكل مرحلة قبيل البدء تنفيذها وفور الانتهاء من المرحلة التي تسبقها كما هو مقرر في خطة تنفيذ المشروع والتي تشمل توسعة وتطوير شامل للمفترق".

وأوضحت بلدية غزة أن الخطة المرورية للمرحلة الأولى من عملية تنفيذ المشروع ستكون على النحو التالي؛ القادم من شارع عمر المختار باتجاه شارع صلاح الدين شرقاً يسلك "دحلة " الشجاعية الجنوبية ومن ثم يسلك الجانب الشرقي من شارع صلاح الدين وصولاً لمفترق الشجاعية أو يسلك شارع البوسطة (سوق العملة) باتجاه شارع الوحدة.

وتابعت: "الخطة تشمل أيضاً، القادم من شارع صلاح الدين شمالاً باتجاه الجنوب عليه أن يلزم السير يساراً لشارع السكة مروراً حتى شارع المنصورة جنوباً ثم السير في شارع المنصورة والعودة لشارع صلاح الدين أو يلزم السير اليمين باتجاه شارع الوحدة وصولاً لشارع رشدي الشوا عند موقف الزهراء ومن ثم العودة عبر شارع عمر المختار والدحلة الجنوبية ثم العودة لشارع صلاح الدين".

وأردفت البلدية: " القادم من شارع بغداد شرقاً والمتجه جنوباً يستمر إلى غرب المفترق ومن ثم يتجه يساراً إلى شارع رشدي الشوا ثم إلى شارع عمر المختار وصولاً إلى شارع صلاح الدين".

وأوضحت البلدية أن تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والمراحل الأخرى سيتم تنفيذها بتعاون مشترك مع شرطة المرور والنجدة والمقاول لتسهيل الحركة المرورية وفقا للخطة المرورية لضمان سلامة السير وعدم حدوث أزمات مرورية على المفترق.

ويُشار إلى أن مشروع توسعة وتطوير مفترق الشجاعية ستنفذه البلدية بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا بإدارة البنك الإسلامي للتنمية (صندوق الأقصى) عبرة وحدة المشاريع في وزارة الحكم المحلي بقيمة تبلغ نحو 950 ألف دولار وتبلغ مدة التنفيذ 6 شهور.