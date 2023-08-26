المرور بغزة: وفاة و42 إصابة بـ 89 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

فلسطين اليوم

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة اليوم السبت 26 أغسطس 2023، عن إحصائية حوادث السير بغزة خلال الأسبوع الماضي,

وأوضحت إدارة المرور، أن 89 حادث سير وقع خلال الأسبوع الماضي نتج عنها وفاة و42 إصابة مختلفة.

وأفادت بأن الإصابات جاءت على النحو الآتي: "19 إصابة متوسطة، و23 إصابة أخرى طفيفة".

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 136 مركبة، جراء تلك الحوادث، بينها 10 دراجات نارية.