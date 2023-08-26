فلسطين اليوم

هذا المرض يقف خلف وفاة نجم WWE المصارع براى وايت ، تضاربت المعلومات حول سبب وفاة لنجم WWE المصارع براى وايت ، منذ اللحظة الاولى للإعلان عن وفاته بدأت الاشاعات والمعلومات المغلوطة حول سبب الوفاة الرئيسية للمصارع براى وايت نجم WWE وخاصة ان الوفاة جاءت في للمصارع في سن صغير حيث انه يبلغ من العمر 36 عاماً فقط ، الا انه تم الاعلان عن وفاته رسمياً منذ صباح اليوم .

هذا المرض يقف خلف وفاة نجم WWE المصارع براى وايت

تريبل إتش كتب على حسابه بموقع "تويتر": "تلقيت للتو مكالمة هاتفية من عضو WWE مايك روتوندا، الذى أبلغنى بالخبر المأساوى الذى يفيد بوفاة براى وايت بشكل غير متوقع فى وقت سابق.. قلوبنا مع عائلته ونطلب من الجميع احترام خصوصيتهم فى هذا الوقت".

هذا المرض يقف خلف وفاة نجم WWE المصارع براى وايت

حالة من الصدمة يعيشها عشاق النجم البطل براي وايت الا ان الوفاة الطبيعية كان محل شك وخاصة المعلومات الصحية التي ترافق المصارع تشير الى انه بصحة جيدة ، ليبقى التساؤل حول سبب وفاة لنجم WWE المصارع براى وايت





سبب وفاة نجم WWE المصارع براى وايت

حالة الصدمة يعيشها جمهور المصارعة بعد تلقيهم خبر وفاة نجم WWE ويندهام روتوندا المعروف باسم براى وايت وهو ابن أسطورة المصارعة مايك روتوندا ، مصادر صحفية أوضحت ان براى أصيب بمرض آخر أيامه وكان يتلقى العلاج والتأهيل للعودة إلى الحلبات، بينما علقت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن السبب الرئيسى لوفاة براى وايت يعود لإصابته بنوبة قلبية نتيجة مشاكل صحية بعد إصابته بفيروس كورونا.