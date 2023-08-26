حركة التنقل عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

الساعة 10:19 ص|26 أغسطس 2023
حركة التنقل عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي
حركة التنقل عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

فلسطين اليوم

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم السبت 26 أغسطس 2023، حركة التنقل عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت إحصائية الهيئة، أن 3964مسافرًا غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح، بينما شهد 3247 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 51 مسافرًا.

وأفادت الهيئة، بأن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح يوم الأحد.

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