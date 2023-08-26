حركة التنقل عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

فلسطين اليوم

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم السبت 26 أغسطس 2023، حركة التنقل عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت إحصائية الهيئة، أن 3964مسافرًا غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح، بينما شهد 3247 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 51 مسافرًا.

وأفادت الهيئة، بأن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح يوم الأحد.