فلسطين اليوم

عاد سعر صرف الدولار الامريكي في فلسطين اليوم السبت 26/8/2023 للارتفاع مجدداً مقابل الشيقل ، ليعلن عن تعافيه والعودة للارتفاع بعد انخفاض طفيف طرأ على سعر صرفه نهاية الاسبوع الماضي ، وخاصة بعد ان حافظ على سعر صرف مرتفع بداية الاسبوع الماضي لـ3.80 شيقلاً ، لتبقى عيون المراقبين والمستثمرين في ترقب لما قد يصل له الدولار وخاصة في ظل استمرار الاحداث الامنية والخلاف على التغيرات القضائية في "اسرائيل".

الدولار يتعافى مجدداً في فلسطين في بداية تعاملات الأسبوع اليوم السبت 26/8ِ/2023

وسجل سعر صرف الدولار الامريكي في فلسطين اليوم السبت 26/8/2023 ، ارتفاعاً حيث سجل 3.80 شيقلاً بعد انخفاض طرأ على سعر صرفه الاسبوع الماضي.





الدولار يتعافى مجدداً في فلسطين في بداية تعاملات الأسبوع اليوم السبت 26/8ِ/2023

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.80 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.37 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.10 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل