طائرات صينية تدخل الغلاف الجوي لتايوان

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الدفاع التايوانية، صباح اليوم السبت 26-8-2023، أنها رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية 20 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية تدخل منطقة المجال الجوي للجزيرة.

وقالت الوزارة: "إن الطائرات ومنها مقاتلات وطائرات مسيرة "عبرت خط الوسط لمضيق تايوان"، والذي كان في السابق حاجزًا غير رسمي بين الجانبين".

وبحسب "الدفاع التايوانية"، فإن الطائرات الصينية "دأبت، طوال العام الماضي، على عبوره هذا الخط".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، السبت الماضي، أنها رصدت 42 خرقًا من طائرات عسكرية صينية لمنطقة الدفاع الجوي التايوانية بالتزامن مع إعلان بكين بدء تدريبات عسكرية.