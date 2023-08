سبب وفاة نجم المصارعة براي وايت .. لحظة وفاة المصارع براي وايت فيديو

فلسطين اليوم

بعد أن صُدم جمهور المصارع العالمية خاصة متابعو WWE، بوفاة نجم المصارعة القوي البنية براي وايت عن عمر يناهز 36 عاماً فقط، بات متابعو المصارعة يتساءلون عن السبب الرئيس لوفاة نجم المصارعة الحرة براي وايت.

يوم أمس الجمعة الموافق 25 أغسطس 2023، تلقى محبو الـ WWE، المصارعة الحرة خبراً صادماً، بوفاة نجم المصارعة وبطل WWE براي وايت، عن عمر يناهز 36 عاما، بعد أن أمضى عدة أشهر بعيدا عن الحلبة، لذا نعاه العديد من زملائه المصارعين حول العالم، كما أصيب الآلاف بالصدمة جراء خبر وفاة براي وايت.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Just received a call from WWE Hall of Famer Mike Rotunda who informed us of the tragic news that our WWE family member for life Windham Rotunda - also known as Bray Wyatt - unexpectedly passed earlier today. Our thoughts are with his family and we ask that everyone respect their…</p>— Triple H (@TripleH) <a href="https://twitter.com/TripleH/status/1694840084091023529?ref_src=twsrc%5Etfw">August 24, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

بعد أن تم الإعلان عن وفاة المصارع براي وايت، الذي يعد واحداً من أكثر العقول إبداعاً في مصارعة المحترفين، من قبل المصارع الأميركي تريبل إتش، ونال شهرة واسعة ومحبة جمهور المصارعة المنتشر حول العالم.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">WWE is saddened to learn that Windham Rotunda, also known as Bray Wyatt, passed away on Thursday, Aug. 24, at age 36.<br><br>WWE extends its condolences to Rotunda’s family, friends and fans. <a href="https://t.co/pabVuaKlnP">pic.twitter.com/pabVuaKlnP</a></p>— WWE (@WWE) <a href="https://twitter.com/WWE/status/1694857774776168568?ref_src=twsrc%5Etfw">August 24, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

كما يبحث محبو المصارعة بشكل عام ومتابعو نجم المصارعة الشهير براي وايت عن لحظة وفاة النجم الشهير وايت، خاصة وأن أحداً لم يعلن عن إصابته بمرض أو من هذا القبيل الأمر الذي أصاب المتابعين بالصدمة، كما إن الآلاف من غير المتابعين باتوا يبحثون عن السيرة الذاتية لنجم المصارعة براي وايت، بعد ان انتشر خبر وفاته كالنار في الهشيم، لكن ليس هناك أي توثيق للحظة وفاته.

انضم براي وايت إلى WWE في عام 2009، وفاز بخمس بطولات عالمية طوال مسيرته المهنية، وعن سبب وفاة نجم المصارعة براي وايت، إذ ورد في وسائل إعلام أمريكية، فقد تُوفي وايت، بطل العالم في WWE ثلاث مرات، بعد إصابته بنوبة قلبية، بعد أن عانى من مشاكل صحية سببها فيروس كورونا في وقت سابق من هذا العام.

كان براي وايت قد انضمّ إلى "WWE" في عام 2009، وله قاعدة جماهيرية كبيرة في أمريكا وحول العالم بوصفه واحداً من ألمع الوجوه في المجال، ونشرت "شركة المصارعة المحترفة" المعروفة باسم WWE تعازيها الخاصة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "إكس" قائلة "تشعر WWE بالحزن عندما علمت بوفاة ويندهام روتوندا، المعروف أيضًا باسم براي وايت.