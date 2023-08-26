فلسطين اليوم

بعد انخفاض سعر الذهب في فلسطين ..كم يبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 26/8/2023 ، في ظل الانخفاض المتواصل لسعر صرف الذهب في فلسطين ، وخاصة مع تواصل ارتفاع الدولار الامريكي مقابل الشيقل والذي بلغ اليوم السبت 26/8/2023 : 3.80 شيقلاً ، بالاضافة الى الانخفاض المتواصل وانتظار التعاملات الدولية في انتظار قرار البنك المركزي الامريكي وتوجهات المستثمرين ، فيما يلي نجيب لكم في التقرير بعد انخفاض سعره في فلسطين ..كم يبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 26/8/2023 ،

بعد انخفاض سعر الذهب في فلسطين ..كم يبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 26/8/2023

سعر الذهب في فلسطين وخاصة قطاع غزة اليوم السبت 26/8/2023 بالدولار"

سعر الأونصة عالميا : 1920 دولار

سعر الأونصة السويسري : 2080 دولار

سعر الأونصة المغلف بالأبيض (ختم سلطة) : 2000 دولار

بعد انخفاض سعر الذهب في فلسطين ..كم يبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 26/8/2023

سعر الذهب في فلسطين وخاصة قطاع غزة اليوم السبت 26/8/2023 بالدولار والدينار"

سعر الليرة الرشادي ( عيار 21 ) : 283 دينار

سعر الليرة الإنجليزي ( عيار 21 ) : 323 دينار

بعد انخفاض سعر الذهب في فلسطين ..كم يبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 26/8/2023

سعر غرام الذهب ( عيار 21 ) بدون مصنعية ( كسر )

سعر غرام الذهب ( عيار 21 ) متوسط المصنعية : 41 - 44 دينار (فما فوق حسب المصنعية) : 38.5 - 39 دينار

مع العلم أن هذه الأسعار متغيرة حسب الأسواق العالمية..