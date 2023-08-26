فلسطين اليوم

أصيب 4 أشخاص على الأقل في إطلاق نار، اليوم السبت 26-8-2023، وقع خلال مباريات لكرة القدم الأمريكية في مدرسة ثانوية في مدينة ديل سيتي في أوكلاهوما الأمريكية.

وأظهرت مقاطع فيديو كيف هرع اللاعبون والجمهور في حالة من الذعر للخروج من ملعب مدرسة تشوكتاو الثانوية.

وبدوره، قال رئيس شرطة تشوكتاو: "إن هناك 4 إصابات، وقد تم علاج أحد الطلاب في المدرسة الثانوية وخرج من المستشفى مصاباً بجرح في فخذه، كما هناك إصابة أخرى تنطوي على كسر في الساقً.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنه لا يوجد مشتبه بهم محتجزون في الوقت الحالي؛ إلا أن قناة "فوكس 25" قالت: "إن المشتبه به هو رجل أسود يرتدي سترة رمادية اللون، وقد تمكن من الهرب في سيارة مجهولة".

وفي أعقاب الحادث، طوقت الشرطة الملعب ومشطت المدرجات ومحيط المدرسة الثانوية بحثا عن مطلق النار، الذي يعتقد أنه أطلق 3 رصاصات، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث التي لا تزال مجهولة.