جانتس يحصل على حصانة من المحاكمة في هولندا بتهم ارتكاب "جرائم حرب"

فلسطين اليوم

حصل وزير حرب الاحتلال "الإسرائيلي" السابق بيني جانتس، اليوم السبت 26-8-2023، على حصانة من الملاحقة القضائية في هولندا بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على غزة 2014.

وبحسب القناة 12 العبرية، فقد قضت ما تُعرف بـ"المحكمة العليا" في هولندا بأن رئيس حزب "المعسكر الصهيوني" ووزير حرب الاحتلال "الإسرائيلي" السابق بيني جانتس، الذي شغل منصب ما يسمى بـ"قائد الأركان" خلال العدوان على غزة عام 2014، وكذلك ما يُسمى بـ"قائد سلاح الجو" السابق أمير إيشيل، يتمتعان بالحصانة من الدعوى القضائية المرفوعة ضدهما لارتكابهما جرائم حرب.

وكان مواطن هولندي من أصل فلسطيني تقدم بالدعوى، حيث فقد 6 من أفراد عائلته في غارة جوية "إسرائيلية" في ذلك العدوان.

ومن جانبه رد جانتس على القرار: "ما يجعل من الممكن التعامل مع الدعوى هو وجود نظام قضائي مستقل في "إسرائيل". على حد وصفه.