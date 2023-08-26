مقتل 12 شخصاً وإصابة العشرات في حادث تدافع بمدغشقر

فلسطين اليوم

لقي نحو 12 شخصاً مصرعهم وأصيب 70 آخرون على الأقل، أمس الجمعة، في حادث تدافع وقع قرب ملعب في أنتاناناريفو عاصمة مدغشقر، خلال افتتاح ألعاب جزر المحيط الهندي.

وبحسب مصادر محلية، وقع الحادث عند مدخل ملعب باريا بالعاصمة، حيث تجمع نحو 50 ألف شخص لحضور احتفالية افتتاح النسخة الـ11 للبطولة.

وبدوره، قال رئيس الوزراء، كريستيان نتساي: "تظهر الحصيلة الأولية ما لا يقل عن 12 قتيلاً وأكثر من 70 جريحًا".

من جانبه، دعا رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، الذي حضر الافتتاح، إلى الوقوف دقيقة صمت حدادًا على الضحايا.

وقال راجولينا في كلمة له: "كنا حوالي 50 ألف شخص حاضرين في الملعب، لكن وقع حدث مأساوي بسبب التدافع وسقط قتلى وجرحى عند المدخل".

ويُشار إلى أنه لم تحدد السلطات على الفور سبب التدافع، فيما نقلت مصادر عن شاهد عيان من الضحايا الذين نقلوا إلى أحد المستشفيات، "أن التدافع وقع إثر عدم فتح بوابات مدخل الملعب التي كانت مغلقة".