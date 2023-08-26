عقربا محاصرة لليوم السابع على التوالي ..والبحث عن منفذ عملية حوارة متواصل

فلسطين اليوم

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم السبت 26/8/2023 ، فرض حصار مشدد على بلدة عقربا جنوب نابلس، لليوم السادس على التوالي ، بحثاً عن منفذ عملية حوارة التي أدت لمقتل مستوطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقربا جنوب شرق نابلس، وداهمت منزل عائلة الشاب أسامة بني فضل، الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية حوارة.

وانتشرت وحدة قصاصي الأثر برفقة قوات الاحتلال بشكل مكثف في بلدة عقربا، وذلك في إطار استمرار عمليات البحث عن منفذ عملية حوارة.

وكان رئيس بلدية عقربا صلاح جابر قال ان قوات الاحتلال داهمت نحو 20 منزلا، الخميس الماضي، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وتركزت في منطقة وسط البلدة.