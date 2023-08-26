تشيلسي يتفوق على لوتون تاون بثلاثية

فلسطين اليوم

تفوق فريق تشيلسي الإنجليزي على ضيفه لوتون تاون بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ3 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبحسب وسائل إعلام، فقد حقّق تشيلسي فوزاً كبيراً على ضيفه لوتون تاون، بنتيجة 3-0، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ3 من الدوري الإنكليزي الممتاز، "البريميرليغ".

وفي تفاصيل المباراة، أنهى تشيلسي الشوط الأول متقدماً بهدف سجله اللاعب الإنكليزي رحيم ستيرلينغ في الدقيقة الـ17.

وعاد ستيرلينغ في الشوط الثاني ليسجل الهدف الثاني لفريقه في اللقاء في الدقيقة الـ68، وفي الدقيقة الـ75 أحرز نيكولاس جاكسون الهدف الثالث لـ"البلوز"، لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.

ويُشار إلى أنه رفع تشيلسي رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط في المركز الـ8 موقتاً، وبقي لوتون تاون من دون نقاط في المركز الأخير.