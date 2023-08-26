مقتل 7 مدنيين في قصف لـ"الدعم السريع" على الخرطوم

فلسطين اليوم

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت 26-8-2023، مقتل 7 مدنيين وجرح آخرين في قصف عشوائي لقوات الدعم السريع بولاية أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، في بيان له:" إن قوات "الدعم السريع" قامت، مساء أمس الجمعة، "بقصف عشوائي في أم درمان في منطقة أمبدة، أدى إلى مقتل 7 مواطنين وجرح آخرين".

وأضاف المتحدث: "كما قامت بقصف منطقة الحماداب جنوبي الخرطوم، بنفس الأسلوب وجاري حصر الإصابات وسط السكان".

وتابع قائلاً: "قوات الجيش بمنطقة الشجرة العسكرية قامت بدحر هجوم جديد للدعم السريع على سلاح المدرعات ودمرت 25 عربة قتالية و4 مدرعات خفيفة".

وأوضح متحدث الجيش بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، يواصل جولاته التفقدية لبعض المناطق العسكرية داخل منطقة العاصمة المركزية وخارجها، دون تفصيل.

ويُشار إلى أن آخر ظهور للبرهان كان في 18 تموز/يوليو الماضي، إذ ظهر حاملاً سلاحًا رشاشًا ومسدسًا وقنبلة يدوية وهو يترأس اجتماعًا عسكريًا بمركز القيادة والسيطرة للجيش وسط الخرطوم.