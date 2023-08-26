فلسطين اليوم

توجه اليوم السبت 26/8/2023 ، أكثر من ٦٢٥ ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة بقطاع غزة، منهم ٣٠٥ ألف بمدارس الحكومة، وقرابة ٣٠٠ ألف بمدارس الوكالة، و٢١ ألف بالمدارس الخاصة إيذاناً ببدء العام الدراسي للعام 2023-2024 .

8 شهداء غيبهم الاحتلال الاسرائيلي العام الحالي عن مقاعد الدراسة بعد ان أرتقوا العام الماضي في عدوان غادر ، في حين غيب رصاص الاحتلال في الضفة 31 شهيداً استشهدوا العام الماضي وحتى اعداد التقرير وخاصة ان طلبة المدارس في الضفة توجهوا للمدارس الاسبوع الماضي .

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف أكد ان وزارة التربية والتعليم أعدت خطة متعددة المهام في كافة المديريات لاستقبال الطلبة، عبر أنشطة ترفيهية ومسابقات تنشيطية وفعاليات لا منهجية.







واشار الى ان العدد الإجمالي للمدارس يبلغ ٨٠٣ مدرسة، منها ٤٤٨ مدرسة حكومية، ٢٨٨ مدرسة وكالة، ٦٧ مدرسة خاصة، فيما يشرف على المسيرة التعليمية أكثر من ٢٢ ألف معلم، منهم ١٢ ألف معلم حكومة، ٩٣٠٠ معلم وكالة، ١٣٠٠ معلم بالمدارس الخاصة.

ويشهد هذا العام إفتتاح ٣ مباني مدرسية جديدة، وإضافة ٦ مدارس لمباني قائمة، ضمن المساعي الحكومية المتواصلة لمواكبة الزيادة السكانية والحد من الكثافة العددية في الصفوف.

وتعمل أجهزة وزارة الداخلية غدا وفق خطة انتشار مسبق لضمان انسيابية الحالة المرورية، وعدم حدوث أي ازدحامات آو اختناقات مرورية خاصة أمام المدارس.

استعدادات الاونروا

مدير برنامج التربية والتعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة فريد أبو عاذرة، أكد أن برنامج التعليم أنهى جميع الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لافتتاح العام الدراسي الجديد 2023-2024، واستقبال الطلبة.

وقال أبو عاذرة في تصريح صحفي خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": انهينا تجهيز كل المدارس من احتياجاتها ومستلزماتها المتمثلة بتعيين معلمين جدد والتنقلات اللازمة للقوى البشرية، وتجهيز القرطاسية والأثاث، إضافة إلى التعاقد مع "المقاصف" ومزودي المياه الصالحة للشرب، والعمل على تجهيز المباني الجديدة، ناهيك عن تقديم الدعم الفني للهيئات التدريسية.

وأشار إلى أن نحو 299 ألف طالب ستوجهون إلى مقاعدهم الدراسية يوم السبت الموافق 26-8- 2023، بزيادة نحو 5000 طالب عن العام الماضي، مضيفاً: "أن عدد طلبة الصف الأول في مدارس الأونروا نحو 35 ألفاً.

وبيّن أن برنامج التعليم في الأونروا حصل على 4 مدارس جدد على مستوى قطاع غزة، إضافة إلى استلام مبنيين اثنين جدد، مؤكداً أن تم تعيين نحو 750 معلماً دائماً خلال العام الجاري، وهو رقم غير مسبوق منذ عام 2009.

وعن تأثير الأزمة المالية على مسيرة التعليم، أضاف مدير برنامج التربية والتعليم في "الأونروا"، أضاف، أنهم قاموا بكل التعليمات اللازمة وسيستمرون بعملهم، حتى تلقي تعليمات جديدة بخصوص الأزمة المالية، متابعاً: "التعليمات لدى برنامج التربية والتعليم هو بدء العام الدراسي بالشكل الطبيعي".

واستدرك: "الأزمة المالية تؤثر على المسيرة التعليمية؛ لكن حتى الآن الأمور تسير بشكل جيد".

وعن التدابير اللازمة في ظل الحديث عن ظهور متحور جديد من "كورونا"، قال: "تم مناقشة هذا الملف مع برنامج الصحة في الأونروا"، لكنّ لم تصلنا أي تعليمات جديدة من وزارة الصحة لها علاقة باتخاذ إجراءات بهذا الخصوص".









































