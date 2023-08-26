بالفيديو اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة كفر دان غرب جنين

الساعة 07:43 ص|26 أغسطس 2023
اقتحام الاحتلال بلدة كفر دان.PNG
اقتحام الاحتلال بلدة كفر دان.PNG

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت 26-8-2023، بلدة كفردان غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنه في أعقاب اقتحام الاحتلال بلدة كفر دان اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت منزل الشيخ يحيى مساد في البلدة غرب، وأخضعت بعض سكان المنزل للتحقيق الميداني.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عبد الله وعبد العزيز مساد قبيل انسحابها من بلدة كفردان غرب جنين.

 

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