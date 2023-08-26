تدمير مسيرة أوكرانية في موسكو

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت 26-8-2023، عن إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية حاولت استهداف مواقع في موسكو الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "في 26 أغسطس، حوالي الساعة 03:00 ليلا، أُحبطت محاولة قامت بها كييف لشن هجوم بطائرة بدون طيار على أهداف في موسكو".

وأضافت: "قوات الدفاع الجوي دمرت المسيرة المعادية فوق أراضي منطقة إسترا في مقاطعة موسكو شمال غرب العاصمة الروسية".

وكان سابقاً قد أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، عن تدمير طائرة بدون طيار بوسائط الدفاع الجوي لدى اقترابها من موسكو في منطقة إسترا، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار، حسب المعلومات الأولية.