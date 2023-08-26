د. المدلل للطلبة: "القلم والعلم" كالبندقية لهما رمزية في تاريخ الصراع مع العدو

فلسطين اليوم

تقدم عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ورئيس الدائرة التعليمية الدكتور أحمد المدلل اليوم السبت 26 أغسطس 2023، بالتهنئة الحارة للطلبة والمعلمين وذويهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 م، داعياً الطلبة إلى الاجتهاد والمثابرة؛ لأنّ القلم كالبندقية له رمزية في تاريخ الصراع مع العدو الغاشم

وأعرب د. المدلل في تصريح صحفي عن أمنيه، للطلبة والمعلمين لأن يكون عاماً دراسياً مليء بالجد والاجتهاد والتميز، قائلا: "نحن على يقين أننا سنكون سنداً وعوناً لهم طيلة مسيرتهم التعليمية".

وحث الطلبة على الجد والاجتهاد والمثابرة من أجل الوصول إلى الرقى والتميز رغم الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة، مضيفاً: "نؤمن بأن طلبتنا يستطيعون تحقيق طموحاتهم وأمانيهم من خلال المثابرة والاجتهاد".

وأكد د. المدلل، أن المجتمع الفلسطيني بحاجة ماسة إلى تلك العقول المنيرة والجيل الفلسطيني المثقف الذي يساهم في رفعة المجتمع ورقيه وتقدمه، انطلاقاً من قول الدكتور المؤسس فتحي الشقاقي (المثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر).

وأشار عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ورئيس الدائرة التعليمية إلى أن القلم كالبندقية له رمزية في تاريخ الصراع مع العدو الغاشم، ولاسيما أن الحرب الدائرة مع العدو هي حرب عقول تكون الغلبة فيها للمثقف المشتبك.

ومن المقرر أن يتوجه طلبة المدارس الحكومية والتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، صباح اليوم السبت 26 أغسطس 2023، على مقاعدهم الدراسية استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.