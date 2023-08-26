مسيرات حاشدة في جنين منددة بإعدام الشهيد عز الدين كنعان

فلسطين اليوم

شارك مئات المواطنين من جنين ومخيمها وبلدة جبع شمال الضفة الغربية المحتلة، في وقت متأخر من الليلة الماضية في مسيرة منددة بعملية إعدام الشهيد الشاب عز الدين محمود كنعان من بلدة جبع جنوب جنين، والذي استشهد مساء اليوم متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شهر يوليو.

وانطلقت المسيرة من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، لحظة وصول جثمانه من إحدى مشافي رام الله، إذ كان يتلقى العلاج.

وجابت المسيرة حاملة جثمان الشهيد، شوارع مدينة جنين ومخيمها، ورفع المشاركون جثمان الشهيد الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، وسط ترديد الهتافات والشعارات المنددة بعملية إعدام الشهيد كنعان بدم بارد.

وردد المشاركون الشعارات الداعية إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، ليتمكن شعبنا من التصدي لممارسات الاحتلال وعدوانه المستمر، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف إلى جانب شعبنا الذي يتعرض لعدوان مستمر.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهيد البطل عز الدين محمود كنعان (20 عاماً) من بلدة جبع البطلة، الذي ارتقى مساء أمس الجمعة، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال العدوان الأخير على مخيم جنين.

وكانت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اقتحمت مخيم جنين فجر الثالث يوليو الماضي مدعومة بالطائرات الحربية، واستشهد في الاقتحام الذي وصف الأعنف منذ عملية اجتياح الضفة المحتلة عام 2002، نحو 13 مواطنا، بينهم 5 أطفال، فيما أصيب 140 مواطناً بينهم 30 بحالة خطرة.