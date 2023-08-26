كيف ستكون درجة الحرارة في فلسطين اليوم السبت؟

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت 26 أغسطس 2023، أن يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما توقعت أن يكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.