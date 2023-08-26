سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 26 أغسطس 2023

فلسطين اليوم- وكالات

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 26 أغسطس 2023، يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر الدولار في سوريا عبر محرك البحث الشهير غوغل، حيث يحظى سعر الدولار باهتمام كبير في سوريا، ويرغب العديد من الناس بالاطلاع على سعر الدولار مقابل الليرة السورية، ولذلك يرصد لك فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 26 أغسطس 2023.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 26 أغسطس 2023

شهد سعر الدولار تراجعاً اليوم السبت 25 أغسطس 2023 أمام الليرة السورية، لتواصل الليرة السورية تعويض جانب من خسائرها، بعد الهبوط العنيف في الفترة الماضية



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سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية على شاشات البنوك في العطلة الأسبوعية 8585 ليرة وفقا لنشرة المصارف.

فيما بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بحسب نشرة المصرف المركزي رسميا 10800 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصراف بدلاً من 10900 ليرة أمس.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

وتراجع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى 13150 ليرة للشراء و13350 ليرة للبيع مقابل 13200 ليرة للشراء و 13400 ليرة للبيع أمس.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

تشير أرقام المتعاملين في السوق السوداء للدولار في سوريا إلى أن 100 دولار تساوي 1.315 مليون ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وتراجع سعر العملة الأوربية اليورو مقابل الليرة في سوريا وفقا لأسعار الصرف في السوق السوداء إلى 14243 ليرة للشراء و14465 ليرة للبيع مقابل 14326 ليرة للشراء و14548 ليرة للبيع أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 507 ليرات للشراء و516 ليرة للبيع.