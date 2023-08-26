سعر الذهب مقابل الدينار الأردني اليوم السبت 26 أغسطس 2023

فلسطين اليوم

سعر الذهب مقابل الدينار الأردني اليوم السبت 26 أغسطس 2023 في الأردن، يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر الذهب في الأردن عبر محرك البحث الشهير غوغل، حيث تحظى أسعار الذهب في الأردن باهتمام كبير، ويرغب العديد من الناس بالاطلاع على سعر الذهب مقابل الدينار الأردني، ولذلك يرصد لك فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر الذهب مقابل الدينار الأردني اليوم السبت 26 أغسطس 2023.

سعر الذهب مقابل الدينار الأردني اليوم السبت 26 أغسطس 2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في الأردن تذبذبا في مستهل تعاملات اليوم السبت 26 أغسطس 2023، داخل محلات تداول المعدن الأصفر في المملكة الأردنية.

وانخفض سعر الغرام من عيار 21 لأقل من ربع دينار أردني؛ مقابل استقرار الأعيرة الأخرى



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أسعار الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 43.71 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المشغولات الذهبية في البلدان العربية.

وسجل سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 32.78 دينار أردني.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.5 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 38.25 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن نحو 1329 دينارا أردنيا.

وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 43.71 ألف دينار أردني

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 305.97 دينار أردني.