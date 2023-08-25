الجهاد الاسلامي: المفكر سلمان ترك خلفه إرثا صحفياً وفكرياً غزيراً

فلسطين اليوم- غزة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا وأمتنا الصحفي والمفكر اللبناني العربي الكبير، طلال سلمان، الذي توفي اليوم الجمعة 25/8/2023، عن عمر يناهز الـ85 عاماً.

وأكدت الحركة في بيان لها أن المفكر سلمان ترك خلفه إرثا صحفياً وفكرياً غزيراً مليئاً بالأحداث والتطورات والشخصيات التي عايشها.

وقال بيان الحركة: "بغياب الأستاذ طلال سلمان فقدت الصحافة اللبنانية والعربية وجهاً بارزاً وعلماً من أعلامها".

وأضاف البيان: " إن حركة الجهاد الإسلامي إذ تعبر عن مواساة ذوي الفقيد ومحبيه، ترى في سلمان مثال الصحفي والمفكر الداعم للقضية الفلسطينية. فالراحل عاش في زمن تغيّرت فيه خرائط ودول ورجالات، وبقي الثابت فيها دعمه وحبه لفلسطين."