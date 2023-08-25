مكتب نتنياهو يرد على تصريحات المتطرف بن غفير

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

عقب مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على تصريحات وتفوهات ما يسمى بـ "وزير الأمن القومي"، المتطرف إيتمار بن غفير، التي أعطى من خلالها أهمية لحركته وعائلته على تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان مقتضب بالإنجليزية عن مكتب نتنياهو، أن "إسرائيل تضمن وتمنح الحرية الكاملة للحركة للإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة".

وزعم أن "هناك إرهابيين فلسطينيين يستغلون حرية الحركة من أجل قتل النساء والأطفال وعائلات إسرائيلية في كمائن بمواقع ومحاور مختلفة"، وفق تعبيره.

ولم يدن نتنياهو تصريحات بن غفير، فيما قال إن الأخير "قصد أن الحق في الحياة يسبق حرية الحركة، ومن أجل منع جرائم القتل المروعة هذه، تقوم قوات الأمن بتطبيق إجراءات أمنية خاصة في هذه المناطق".

وأشار مكتب نتنياهو إلى أن "34 إسرائيليا قتلوا في عمليات نفذها فلسطينيون خلال عام 2023، وعدد كبير منهم قتلوا بينما كانوا في طريقهم إلى منازلهم".