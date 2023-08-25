الجهاد الاسلامي ينعي الشهيد كنعان ويؤكد أن جرائم الاحتلال لن توقف المقاومة

فلسطين اليوم- غزة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهيد البطل عز الدين محمود كنعان (20 عاماً) من بلدة جبع البطلة، الذي ارتقى مساء اليوم الجمعة، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال العدوان الأخير على مخيم جنين.

وأكدت الحركة أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا وانتهاك مقدساتنا لن توقف مسيرة المقاومة المتصاعدة، وأن هذا الدم الطاهر سيكون وقوداً لجذوة الغضب والانتقام، وضريبة الانتماء لنهج الاشتباك حتى الحرية والخلاص.

واستشهد الشاب عزالدين كنعان من بلدة جبع جنوب جنين، مساء اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شهر تموز يوليو الماضي.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن الشاب عز الدين (20 عاما) من بلدة جبع جنوب جنين، استهدفه قناص من جيش الاحتلال برصاصة في رأسه، خلال توجهه للتبرع بالدم لصالح المصابين برصاص الاحتلال خلال عدوانها أوائل الشهر الماضي على جنين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين فجر الثالث من تموز/ يوليو الماضي مدعومة بالطائرات الحربية، واستشهد في الاقتحام الذي وصف الأعنف منذ عملية الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية عام 2002، حوالي 13 مواطنا، بينهم 5 أطفال، فيما أصيب 140 مواطناً بينهم 30 بحالة خطرة.