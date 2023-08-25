كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الاحد القادم 25 أغسطس 2023

الساعة 08:15 م|25 أغسطس 2023
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معبر رفح (2).jpg

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة، اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023، عن وصول كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الاحد القادم 25 أغسطس 2023.

ودعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

 وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات.

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الاحد القادم 25 أغسطس 2023

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