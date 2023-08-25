زوارق الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الصيادين في بحر السودانية

فلسطين اليوم- غزة

أطلقت زوارق الاحتلال الحربية، مساء اليوم الجمعة، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية غرب مدينة غزة.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن زوارق الاحتلال الحربية المتمركزة في عرض بحر القطاع فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة بشكل عشوائي تجاه مراكب الصيادين.

يذكر بأن بحرية الاحتلال تقوم بملاحقة الصيادين بشكل متواصل من خلال إطلاق الرصاص صوبهم في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، وتقوم باعتقالهم ومصادرة مراكب صيدهم.