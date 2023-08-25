الاتحاد الأوروبي يدين تصريحات بن غفير ويؤكد: الاستيطان غير قانوني

فلسطين اليوم

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن ادانته بتصريحات التي أدلى بها وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير، بشأن حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وأبدى الاتحاد الأوروبي، في بيان، عن معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك قيود التنقل والوصول.

وأضاف أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، معتبرًا أنها "تشكل عقبة أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق".

ودعا الاتحاد، كيان الاحتلال إلى "السماح بتحسين ملموس في حرية التنقل والوصول للفلسطينيين، والسماح بتسريع البناء الفلسطيني، والسماح بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة (ج).

كما ودعا إلى التوقف عن تعكير ظروف العيش للفلسطينيين فيها.

بن غفير، يدعو، إلى فرض قيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بذريعة منع عمليات المقاومة ضد المستوطنين.