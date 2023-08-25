قوات الاحتلال تقمع مسيرة شعبية في "بيت دجن" بنابلس

فلسطين اليوم

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مسيرة شعبية في قرية "بيت دجن" بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، رفضًا لسياسات الاحتلال العنصرية بحق المواطنين، والاستيطان.

واعتدت القوات، على الصحفي محمد أبو ثابت خلال تغطيته للمسيرة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة 38 مواطنًا خلال قمع قوات الاحتلال للمسيرات في مدينتي نابلس وقلقيلية.

وفي قرية نبع قريوت جنوب نابلس، اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، القرية، واندلع على إثرها مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

كما واعتدى مستوطنون على المواطنين في منطقة قلقس جنوب الخليل.