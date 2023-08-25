قوات الاحتلال تواصل إغلاق مداخل بلدة "عقربا" لليوم 6 على التوالي

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، لليوم السادس على التوالي إغلاق جميع مداخل قرية عقربا في جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وتمنع قوات الاحتلال، أهالي عقربا التي يبلغ عددهم قرابة 15 ألف نسمة، من الخروج منها والدخول إليها، وتجري عمليات تفتيش دقيقة للمواطنين على الحواجز العسكرية المقامة عند مداخل البلدة.

وتعرقل القوات وصول طلبة المدارس إلى مدارسهم وهو ما يحرمهم من حقهم بالتعليم، كما وتشهد عقربا انتهاكات متصاعدة واقتحامات بوتيرة عالية يتخللها مداهمة جميع المنازل.

وتتحجج قوات الاحتلال اغلاق البلدة بفرض حصار عسكري عليها، في البحث عن منفذ عملية حوارة، الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل مستوطنين.