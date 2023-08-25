اللجنة التعليمية للجهاد تزور جامعة طرابلس في شمال لبنان

فلسطين اليوم

زار وفد من اللجنة التعليمية لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ساحة لبنان و رابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين مدير جامعة طرابلس شمال لبنان، الدكتور محمد رشيد الميقاتي .

وضم الوفد مسؤول اللجنة التعليمية في ساحة لبنان خالد بديوي، واعضاءها محمد الناطور وعلي حسن

ومسؤول الرابطة في الشمال المعتز عبدالعال.

رحب د. محمد رشيد الميقاتي بوفد اللجنة التعليمية واكد ان صرح جامعة طرابلس هو بخدمة القضية الفلسطينية ومشروعها المقاوم .

وشدد على مكانة المسجد الاقصى والقدس وبين علاقة طرابلس بفلسطين ونصرتها

وقال سنبقى سندا للشعب الفلسطيني .

واطلع بديوي رئيس جامعه طرابلس على برنامج عمل اللجنة التعليمية ورابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين التعليمي والخدماتها وما يتم تقديمه الى الطلاب الفلسطينين في لبنان .

وشرح بديوي لمقياتي الواقع الاجتماعي والاقتصادي لقطاع غزة واوضاع الطلاب هناك .

وطلب الوفد من رئيس الجامعة تقدم حسومات ومنح خاص لطلاب قطاع غزة .

فوعد رئيس الجامعة بدرس كل طلب وعرضه على مجلس امناء الجامعة.