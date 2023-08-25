بالصور 8 إصابات في اعتداء الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى

الساعة 01:21 م|25 أغسطس 2023
إصابات في اعتداء الاحتلال على المصلين بالاقصى
إصابات في اعتداء الاحتلال على المصلين بالاقصى

فلسطين اليوم

أُصيب 8 مواطنين، ظهر اليوم الجمعة 25-8-2023، في اعتداء الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، أنه أصيب8 مواطنين في اعتداء قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على المصلين عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى.

وبدوره، قال الهلال الأحمر: "طواقمنا تتعامل مع إصابة بكسر في القدم بقنبلة صوت وجاري نقلها من المسجد الأقصى إلى المستشفى".

ومن جانبها، أعلنت شرطة الاحتلال إصابة 3 من عناصرها في المواجهات مع المصلين عند باب الأسباط.

photo_5999202360934644708_y
photo_5999202360934644707_y
photo_5999202360934644719_y
photo_5999202360934644718_y
 

 

كلمات دلالية

اعتداء الاحتلال على المصلين بالاقصى