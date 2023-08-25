بالصور 8 إصابات في اعتداء الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

أُصيب 8 مواطنين، ظهر اليوم الجمعة 25-8-2023، في اعتداء الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، أنه أصيب8 مواطنين في اعتداء قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على المصلين عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى.

وبدوره، قال الهلال الأحمر: "طواقمنا تتعامل مع إصابة بكسر في القدم بقنبلة صوت وجاري نقلها من المسجد الأقصى إلى المستشفى".

ومن جانبها، أعلنت شرطة الاحتلال إصابة 3 من عناصرها في المواجهات مع المصلين عند باب الأسباط.









