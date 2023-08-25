هيئة الأسرى" تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير جرادات

فلسطين اليوم

حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة 25-8-2023، "إدارة سجون الاحتلال" المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير حسن جرادات، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي.

وقالت الهيئة في بيان لها: "إن الأسير جرادات القابع في "معتقل توقيف حوارة" قد يتعرض لنكسة صحية في أي وقت، حيث يعاني من أمراض مزمنة كارتفاع السكر بالدم والدهنيات، ويعاني من حصى في الكلى وبحاجة إلى تناول الأدوية بشكل يومي".

وأوضحت أن الأسير جرادات، حتى هذه اللحظات لم يتم عرضه على طبيب مختص أو تقديم العلاج اللازم له .

ويُشار إلى أنه يواصل عشرة أسرى منذ فترات متفاوتة، إضرابهم المفتوح عن الطعام، وهم إضافة للأسير جرادات: سلطان خلوف، وكايد الفسفوس، إضافة إلى المعتقلين أسامة دقروق، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو، وسيف الدين ذياب العمارين، وحاتم القواسمي، وجميعهم يخوضون الإضراب رفضًا لاعتقالهم الإداريّ.