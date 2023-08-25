الأمم المتحدة تحذر من تدمير السودان

فلسطين اليوم

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة 25-8-2023، من أن الحرب والجوع يهددان بـتدمير السودان بالكامل في ظل المعارك العنيفة الجارية منذ 15 أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث: "الحرب في السودان تثير وضعا طارئا إنسانيا له أبعاد هائلة، مبيناً أن هذا النزاع الذي يتسع مع ما يخلفه من جوع وأمراض ونزوح سكاني، بات يهدد بالإطاحة بالبلاد بكاملها".

وكانت أعلنت منظمة إنقاذ الطفل الدولية، أن حوالي 500 طفل ماتوا جوعا في السودان منذ اندلاع النزاع.

وأشارت المنظمة الدولية، إلى أنه منذ أبريل، اضطرت المنظمة إلى إغلاق 57 منفذا للطعام، ما أدى إلى توقف 31 ألف طفل يعانون من سوء التغذية والأمراض ذات الصلة عن تلقي الطعام هناك.

ولفتت المنظمة إلى حقيقة أنه قبل النزاع كان هناك نقص في الإمدادات، لكن الوضع ازداد سوء بسبب عمليات السطو على مستودعات المواد الغذائية، وتأخير دخول الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية.