قوات الاحتلال تغلق "سوق الحلال" في مدينة الخليل

فلسطين اليوم

أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة 25-8-2023، "سوق الحلال" في مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال أغلقت بوابة سوق الحلال الذي يقع بمنطقة الفحص في وادي السمن جنوب مدينة الخليل، ومنعت التجار والمزارعين من دخوله.

ويُشار إلى أن "سوق الحلال" في مدينة الخليل يقام كل يوم جمعة، ويقصده المزارعون وتجار المواشي من مختلف محافظات الضفة المحتلة.