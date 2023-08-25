قوات الاحتلال تغلق "سوق الحلال" في مدينة الخليل

الساعة 11:30 ص|25 أغسطس 2023
سوق الحلال بالخليل
سوق الحلال بالخليل

فلسطين اليوم

أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة 25-8-2023، "سوق الحلال" في مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال أغلقت بوابة سوق الحلال الذي يقع بمنطقة الفحص في وادي السمن جنوب مدينة الخليل، ومنعت التجار والمزارعين من دخوله.

ويُشار إلى أن "سوق الحلال" في مدينة الخليل يقام كل يوم جمعة، ويقصده المزارعون وتجار المواشي من مختلف محافظات الضفة المحتلة.

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