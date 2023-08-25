الإعلان عن مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023

فلسطين اليوم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميا، اليوم الجمعة 25-8-2023، مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في السعودية، العام الجاري.

وكان قد حدد "الفيفا"، الخميس الـ7 من سبتمبر المقبل، موعدا لإقامة قرعة مونديال الأندية التي تقام في حفل رسمي بمدينة جدة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وقال الفيفا في بيان له عبر موقعه الإلكتروني: "إن المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية، ستجمع بين اتحاد جدة السعودي (ممثل البلد المستضيف) ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا)، في الثاني عشر من ديسمبر المقبل".

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

مباراة الافتتاح 12 ديسمبر

الدور الثاني 15 ديسمبر

الدور نصف النهائي 18 ديسمبر

تحديد المركز الثالث 21 ديسمبر

مواجهة النهائي 21 ديسمبر

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

أوراوا ريدز الياباني (بطل دوري أبطال آسيا 22-23)

أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا)

اتحاد جدة السعودي (ممثل عن البلد المستضيف)

كلوب ليون (دوري أبطال الكونكاكاف)

مانشستر سيتي الإنجليزي (دوري أبطال أوروبا)

الأهلي المصري (دوري أبطال إفريقيا).