إصابة مواطن في هجوم للمستوطنين قرب نابلس

فلسطين اليوم

هاجم مستوطنون متطرفون، الليلة الماضية، مواطناً قرب بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن مستوطنين هاجموا المواطن منجد جميل الشيخ إبراهيم (51 عاما)، من بلدة كفر راعي بمحافظة جنين، أثناء مروره بالقرب من بلدة حوارة، جنوب نابلس.

وقال شهود عيان: "أن مستوطنين من مستوطنة "يتسهار"، وتحت حماية قوات الاحتلال، هاجموا الشيخ إبراهيم بالحجارة أثناء مروره بشاحنته بالقرب من حوارة، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسده".