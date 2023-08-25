بالأسماء: قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من رام الله والخليل

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة 25-8-2023، حملة اعتقالات في عدة مدن وقرى في الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من مدينتي رام الله والخليل، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وجاءت الاعتقالات كما يلي:

اعتقالات الجمعة ٢٥/٨/٢٠٢٣

١. الشيخ المحرر صلاح الخواجا- نعلين غرب رام الله

٢. يوسف سائد هيجر- سلواد شرق رام الله

٣. عزام واصل عزام- سلواد

٤. أمير عمران برقان- دورا جنوب الخليل

٥. سائد جبرين مر- يطا جنوب الخليل

٦. عبد الله عيسى أبو هاشم- بيت أمر شمال الخليل