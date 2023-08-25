بالأسماء: قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من رام الله والخليل
شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة 25-8-2023، حملة اعتقالات في عدة مدن وقرى في الضفة المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من مدينتي رام الله والخليل، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وجاءت الاعتقالات كما يلي:
اعتقالات الجمعة ٢٥/٨/٢٠٢٣
١. الشيخ المحرر صلاح الخواجا- نعلين غرب رام الله
٢. يوسف سائد هيجر- سلواد شرق رام الله
٣. عزام واصل عزام- سلواد
٤. أمير عمران برقان- دورا جنوب الخليل
٥. سائد جبرين مر- يطا جنوب الخليل
٦. عبد الله عيسى أبو هاشم- بيت أمر شمال الخليل