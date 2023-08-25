الاحتلال يستهدف رعاة الأغنام شرق مدينة غزة

فلسطين اليوم

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة 25-8-2023، رعاة الأغنام والمزارعين بالرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، شرق مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية داخل السياج الفاصل شرق مدينة غزة أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب عدد من رعاة الأغنام والمزارعين شرق المدينة، وأرغمتهم على مغادرة المكان.

جدير ذكره أن تتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف المزارعين قرب حدود قطاع غزة الشمالية والشرقية.