بالصور قوات الاحتلال تقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله

الساعة 09:25 ص|25 أغسطس 2023
اقتحام
اقتحام

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة 25-8-2023، قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية المغير شمال شرق رام الله، حيث قامت بتفتيش سيارات المواطنين في البلدة.

وتتعمد قوات الاحتلال اقتحام مدن الضفة المحتلة؛ بهدف التضييق على السكان واعتقال بعض المقاومين أو اغتيال البعض الآخر في ظل تصاعد التوتر في الضفة.

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قوات الاحتلال تقتحم قرية المغير رام الله