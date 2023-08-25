الاحتلال يعتقل مواطنين من رام الله

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة 25-8-2023، مواطنين من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت صلاح الخواجا من نعلين غرب رام الله، وهو والد الشهيد معتز منفذ عملية "ديزنغوف" في "تل الربيع" المحتلة.

وكان الشهيد الخواجا قد استشهد في التاسع من مارس الماضي برصاص الشرطة "الإسرائيلية"، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه، وصادرت مركبته الخاصة في حينها.

وقالت المصادر ذاتها: "إن قوة خاصة "إسرائيلية"، اختطفت شابا مجهول الهوية من أمام مسجد سردا شمال رام الله.