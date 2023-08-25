صحيفة عبرية: الجيش "الإسرائيلي" يرفض نشر حواجز ثابتة على طرق الضفة لهذا السبب..!

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة 25-8-2023، أن جيش الاحتلال يرفض نشر حواجز ثابته له على طرق الضفة المحتلة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "إن الجيش "الإسرائيلي" يرفض نشر حواجز ثابتة على طرق الضفة الغربية المحتلة".

وأوضحت الصحيفة العبرية أن السبب في ذلك أنها ستتحول إلى أهداف سهلة لمنفذي العمليات الفدائية.

ويُشار إلى أن ذلك يأتي في ظل تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة ضد جيش الاحتلال ومستوطنيه، حيث بلغت حصيلة القتلى "الإسرائيليين" منذ بداية العام 34 قتيلاً، وهي الأعلى منذ عدة أعوام.