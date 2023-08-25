الأمطار الغزيرة تغمر طرقاً في بعض المدن الأمريكية

فلسطين اليوم

غمرت الأمطار الغزيرة، اليوم الجمعة 25-8-2023، طريقا سريعا في ولاية أوهايو الأمريكية، حيث تم إنقاذ أشخاص من سياراتهم، فيما غمرت المياه قطاع لاس فيغاس.

وقال مسؤولون أمريكيون: "إن مناطق من جنوب شرق ميشيغان تعرضت لأمطار تجاوزت 5 بوصات أمس الخميس، ما أدى إلى فيضانات في الشوارع بمنطقة ديترويت، بما فيها الأنفاق المؤدية إلى مطار ديترويت متروبوليتان".

وبدورها، قالت الشرطة: "إنه تم إنقاذ 10 أشخاص في ليكوود بولاية أوهايو، على جزء من الطريق السريع 90، الأربعاء، بعد أن علقت سياراتهم في المياه، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأفادت السلطات، أنه سقط ما يصل إلى 8 بوصات من الأمطار على شمال وسط ولاية أوهايو.

وفي لاس فيغاس، قال مسؤولون: "إنهم استجابوا لنداءات استغاثة بعد أن تسببت عاصفة سريعة الحركة في حدوث فيضانات".