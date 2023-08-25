لليوم السادس.. الاحتلال يواصل حصار بلدة عقربا جنوب نابلس

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة 25-8-2023، حصارها لبلدة عقربا جنوب مدينة نابلس بالضفة المحتلة لليوم السادس على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، أنه تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" حصار بلدة عقربا جنوب نابلس، لليوم السادس على التوالي.

وكانت قوات الاحتلال، أمس الخميس، قد داهمت نحو 20 منزلاً وفتشتها في إطار بحثها عن منفذ عملية "حوارة".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس الخميس 24-8-2023، أن قوات جيش الاحتلال قامت بأخذ قياسات منفذ عملية "حوارة" جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

وقالت قناة كان العبرية: "بينما لا تزال المطاردة مستمرة، قوات جيش الاحتلال قامت بأخذ قياسات منزل منفذ عملية "حوارة" في بلدة عقربا جنوب نابلس، الذي قتل المستوطنين شاي نيچركر وابنه اڤيعاد نير". بحسب زعمها.

وبدورها قالت مصادر فلسطينية: "إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" أخذت قياسات منفذ عملية حوارة وهو أسامة عيسى بني فضل".

وقالت المصادر ذاتها: "تم نقل رسالة واضحة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني لوالد منفذ العملية مفادها، أنه إذا لم يسلم المنفذ نفسه فسوف يتم اغتياله".

كما فتشت قوات الاحتلال المنزل المكون من ثلاثة طوابق وتعود لوالد وشقيقي أسامة، وأخذت قياسات منزل والده في الطابق الثاني، ووضعت عليها إشارات وأحدثت ثقوبًا في جدرانها، وهي خطوة تشير إلى نيتهم هدم المنزل.