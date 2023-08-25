بالصور الألاف يؤدون صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى

الساعة 07:49 ص|25 أغسطس 2023
الألاف يؤدون صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى
الألاف يؤدون صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

أدى الألاف من المواطنين، فجر اليوم الجمعة 25-8-2023، صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، أن آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في باحات المسجد الأقصى الشريفة، حيث وصولوا من مختلف مناطق الضفة الداخل المحتل بالرغم من حواجز الاحتلال.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول المصلين للمسجد الأقصى، حيث نصب العديد من الحواجز في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وكانت دعت العديد من الهيئات المقدسية، للرباط وأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك؛ لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين في تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.

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