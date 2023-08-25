الألاف يؤدون صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

أدى الألاف من المواطنين، فجر اليوم الجمعة 25-8-2023، صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، أن آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في باحات المسجد الأقصى الشريفة، حيث وصولوا من مختلف مناطق الضفة الداخل المحتل بالرغم من حواجز الاحتلال.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول المصلين للمسجد الأقصى، حيث نصب العديد من الحواجز في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وكانت دعت العديد من الهيئات المقدسية، للرباط وأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك؛ لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين في تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.









