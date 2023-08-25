بحرية الاحتلال تطلق نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الصيادين في بحر غزة والوسطى

فلسطين اليوم

أطلقت بحرية الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة 25-8-2023، نيران أسلحته الرشاشة تجه الصيادين في بحر مدينة غزة والمنطقة الوسطى.

وذكر مراسلنا، أن بحرية الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل كثيف في بحر جنوب مدينة غزة وشمال المنطقة الوسطى غرب مدينة الزهراء، حيث لم يبلغ عن وقوع إصابات.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال تقوم بشكل يومي بإطلاق النار باتجاه قوارب الصيادين في بحر قطاع غزة؛ وذلك بهدف من منعهم من ممارسة مهنة الصيد التي يعتاشون منها هم وعائلاتهم.