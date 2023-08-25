إنقاذ 140 مهاجراً قبالة السواحل التركية

فلسطين اليوم

جرى إنقاذ 140 مهاجراً، فجر اليوم الجمعة 25-8-2023، قبالة السواحل التركية حينما كانوا يحاولون العبور إلى أوروبا.

وقالت قيادة خفر السواحل التركية: "إنه تم إنقاذ 140 مهاجراً غير نظامي قبالة ولاية موغلا، بعدما دفعهم الجانب اليوناني قسراً إلى مياهها الإقليمية".

وأضافت القيادة في بيان لها: "في ساعة متأخرة أمس الخميس، فإن فرق خفر السواحل نفذت عمليات إنقاذ قبالة سواحل قضاءي بودروم ودالامان في موغلا، جنوب غربي تركيا".

وفي عملية أخرى، ضبطت الفرق 16 مهاجرا غير نظامي كانوا يحاولون العبور إلى أوروبا قبالة سواحل قضاء مرمريس التابع لموغلا أيضا.

ويُشار إلى أنه بعد نقلهم إلى البر، قامت فرق خفر السواحل بتسليم المهاجرين إلى مسؤولي مديرية الهجرة في موغلا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.