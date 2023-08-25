سرايا القدس- كتيبة طولكرم تستهدف مستوطنة "بيت حيفر" بصليات من الرصاص
أعلنت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، فجر اليوم الجمعة 25-8-2023، عن استهداف مستوطنة "بيت حيفر" قرب بلدة شويكة بصليات من الررصاص.
وقالت سرايا القدس- كتيبة طولكرم في بيان مقتضب: "بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا فجر اليوم من استهداف مستوطنة بيت حيفر قرب الشويكة بصليات كثيفة من الرصاص.
وإليكم نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}
بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس-كتيبة طولكرم
بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا فجر اليوم من استهداف مستوطنة بيت حيفر قرب الشويكة بصليات كثيفة من الرصاص.
وإنه لجهاد نصر أو استشهاد
سرايا القدس - كتيبة طولكرم