سرايا القدس- كتيبة طولكرم تستهدف مستوطنة "بيت حيفر" بصليات من الرصاص

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، فجر اليوم الجمعة 25-8-2023، عن استهداف مستوطنة "بيت حيفر" قرب بلدة شويكة بصليات من الررصاص.

وقالت سرايا القدس- كتيبة طولكرم في بيان مقتضب: "بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا فجر اليوم من استهداف مستوطنة بيت حيفر قرب الشويكة بصليات كثيفة من الرصاص.

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس-كتيبة طولكرم

بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا فجر اليوم من استهداف مستوطنة بيت حيفر قرب الشويكة بصليات كثيفة من الرصاص.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة طولكرم