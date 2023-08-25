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الدولار الأمريكي يعاود الصعود مقابل الشيكل "الإسرائيلي" اليوم الجمعة 25-8-2023
عاودت أسعار صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات مقابل الشيكل "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة 25-8-2023، صعودها بعد الانخفاض الذي شهدته أمس على قيمتها.
وجاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الشيكل "الإسرائيلي" صباح اليوم الجمعة 25-8- 2023 وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.79 شيكل
سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.36 شيكل
سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.08 شيكل
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل