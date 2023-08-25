الدولار الأمريكي يعاود الصعود مقابل الشيكل "الإسرائيلي" اليوم الجمعة 25-8-2023

فلسطين اليوم

عاودت أسعار صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات مقابل الشيكل "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة 25-8-2023، صعودها بعد الانخفاض الذي شهدته أمس على قيمتها.

وجاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الشيكل "الإسرائيلي" صباح اليوم الجمعة 25-8- 2023 وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.79 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.36 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.08 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل