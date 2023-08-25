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الأرصاد: انخفاض على درجات الحرارة اليوم
توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 25-8-2023، أن يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.